Bei einer Trauerfeier für die verstorbene Jane Goodall hat Leonardo DiCaprio eine bewegende Rede gehalten. Der Star sprach über Gespräche bis tief in die Nacht und über die Abenteuer mit seiner "guten Freundin".

Vor wenigen Wochen ist die berühmte Primatenforscherin, Umwelt- und Tierschutzaktivistin Jane Goodall (1934-2025) im Alter von 91 Jahren verstorben. Während einer Trauerfeier hat Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) jetzt von der Verstorbenen in einer bewegenden Rede als liebe Freundin und Hoffnungsstifterin gesprochen.

"Eine außergewöhnliche Frau, die nicht nur die Welt verändert hat" DiCaprio, der sich selbst seit geraumer Zeit für die Umwelt einsetzt, erklärte, dass es ein Privileg für ihn sei, in der Washington National Cathedral zu stehen und "eine Person von solch immenser Bedeutung zu würdigen. Eine außergewöhnliche Frau, die nicht nur die Welt verändert hat, sondern auch so viele von uns in ihr, meine gute Freundin Jane Goodall".

Während viele das Schlechte sehen würden, war Goodall anders. "Wenn die meisten von uns über Umweltthemen nachdenken, neigen wir dazu, uns um Zerstörung und Verlust zu sorgen - und ich muss zugeben, dass ich damit auch stets zu kämpfen hatte. Aber Jane ging immer mit Hoffnung voran", sagte DiCaprio.

"Jane Goodall, die Ikone, die Legende"

Die meisten Menschen hätten sie als "Jane Goodall, die Ikone, die Legende" gekannt, "aber die Jane, die ich glücklicherweise kennenlernen durfte, war sanft, neugierig, witzig, geistreich und absolut unaufhaltsam. Sie konnte mit ihren Geschichten einen ganzen Raum erhellen und irgendwie jeden, den sie traf, dazu inspirieren, daran zu glauben, dass er oder sie es besser machen könnte." Oftmals hätten die beiden sich getroffen und stets sei es damit geendet, dass "wir schließlich in einer Ecke saßen und uns bis spät in die Nacht über Politik, Biodiversität und unsere gemeinsame Hoffnung, dass die nächste Generation es besser machen würde als wir, unterhielten".

DiCaprio werde "jedes Gespräch, jedes Abenteuer, das ich mit ihr erlebt habe, für immer in Ehren halten - jedes Lachen, jeden Whiskey, den wir geteilt haben, und jedes Mal, wenn ich Zeit mit meiner lieben Freundin verbringen durfte". Die gesamte Rede ist im Original unter anderem noch einmal auf dem YouTube-Kanal von "USA Today" zu sehen.

Goodall war einst für ihre Arbeit zum Verhalten von Schimpansen berühmt geworden und hatte über Jahrzehnte die Verhaltensforschung geprägt. Zudem setzte sie sich bis zu ihrem Tode unermüdlich für einen respektvollen Umgang mit Mensch, Tier und Umwelt ein.