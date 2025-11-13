Bei einer Trauerfeier für die verstorbene Jane Goodall hat Leonardo DiCaprio eine bewegende Rede gehalten. Der Star sprach über Gespräche bis tief in die Nacht und über die Abenteuer mit seiner "guten Freundin".
Vor wenigen Wochen ist die berühmte Primatenforscherin, Umwelt- und Tierschutzaktivistin Jane Goodall (1934-2025) im Alter von 91 Jahren verstorben. Während einer Trauerfeier hat Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) jetzt von der Verstorbenen in einer bewegenden Rede als liebe Freundin und Hoffnungsstifterin gesprochen.