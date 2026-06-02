Geistheilungen in Herrenberg: Organisation „Wendepunkt“ erwartet Heilung von schweren körperlichen Leiden

Krebs, Aids oder gar Homosexualität – beim Heilungsgottesdienst der christlichen Organisation „Wendepunkt“in Herrenberg am Samstag sollen jegliche „Erkrankungen“ geheilt werden können.
Blinde, die wieder sehen oder Querschnittsgelähmte, die wieder laufen können – wenn man den Heilungserzählungen der Organisatoren von „Wendepunkt Deutschland“ glaubt, kann es bei der gleichnamigen Konferenz am Samstag in Herrenberg zu medizinischen Wundern kommen. Ermöglicht würden diese Geistheilungen durch Gott. Die Gebete bei der Veranstaltung in der Stadthalle wird der selbsternannte „Prophet“ David Owuor sprechen.