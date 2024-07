Geisterfahrerin im Kreis Ludwigsburg: Motorradfahrerin fährt gegen Haus: lebensgefährlich verletzt

1 In der Ortsmitte von Markgröningen hat sich in der Nacht zum Samstag ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Motorradfahrerin wird lebensgefährlich verletzt, als sie mit ihrer Maschine gegen eine Hauswand prallt. Der Unfall wirft viele Fragen auf.











Link kopiert



Eine Motorradfahrerin, die laut Polizei als Geisterfahrerin unterwegs war, ist in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) mit ihrem Fahrzeug gegen eine Hauswand geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Die 33-Jährige sei am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr mit der dreirädrigen Maschine entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen und an der Kreuzung von Esslinger Gasse und Mühlgasse von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Motorrad frontal mit der Wand des Eckhauses kollidiert.