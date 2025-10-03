Geister-Ausstellung in Basel: Plauderei mit Toten

Wer glaube heute schon noch an Geister und Gespenster? Eine Ausstellung in Basel zeigt, dass das Interesse an Paranatürlichem groß ist.
Ein wenig trostlos ist es ja schon. Wenn heute das Licht flackert, weiß man: Das muss ein Wackelkontakt sein. Oder das Leuchtmittel gibt seinen Geist auf. Auch wenn es an einem Herbsttag im Wald heult und knarzt, wird einem nicht so schnell bang. Geister müssten es heutzutage entsprechend schwer haben – aber von wegen: Sie haben keineswegs nur während des Karnevals Hochsaison. In Kinderzimmern feiern sie fröhliche Urstände, und Erwachsene lieben es, sich von ihnen in Horror- und Gruselfilmen erschrecken zu lassen.