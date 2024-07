Geislingen: Mutmaßlicher Serienbrandstifter vorläufig festgenommen

1 Die Ermittlungen dauern an (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Seit Anfang Juni werden in Geislingen immer wieder landwirtschaftliche Gebäude in Brand gesetzt. Nach einem Brand am Dienstag nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig fest.











Nach einer Serie von Brandstiftungen an landwirtschaftlichen Gebäuden in Geislingen (Zollernalbkreis) hat die Polizei am Dienstag einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, für ein halbes Dutzend mutmaßlicher Brandstiftungsdelikte verantwortlich zu sein, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten.