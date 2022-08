1 Einsatzkräfte vor einem Wohnhaus in Geislingen: Hier soll ein 16-Jähriger ein Mädchen mit einem Messer schwer verletzt haben. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Ein 16-Jähriger wird verdächtigt, auf eine 15-Jährige in ihrem eigenen Wohnhaus in Geislingen mit einem Messer eingestochen zu haben. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Auch der Vater, der ihr zur Hilfe eilte, erlitt Verletzungen.















Großeinsatz am Samstag gegen 14.30 Uhr in einem normalerweise ruhigen Wohngebiet in der Oberen Stadt in Geislingen: Nach Angaben der Polizei wird ein 16-Jähriger verdächtigt, mit einem Messer auf eine 15-Jährige eingestochen. Das Mädchen habe bei dem Angriff schwere Verletzungen erlitten, berichtet die Polizei. Ein herbeigerufener Notarzt kümmerte sich um das Opfer, Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Auch der Vater der 15-Jährigen wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Er hatte versucht, seine Tochter zu beschützen, als der Jugendliche das ein Jahr jüngere Mädchen attackierte.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei in einer Pressekonferenz berichten, soll der 16-Jährige gegen 14.30 Uhr vor der Haustür in Geislingen gestanden sein. Nachdem er eingelassen wurde, habe er die 15-jährige Tochter des Hauses, die er kennt, mit einem Messer angegriffen. Der Vater sei dazwischen gegangen und habe den Angreifer in die Flucht geschlagen. Die 15-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie ins Krankenhaus musste.

Die Polizei gibt keine Auskunft über ein mögliches Motiv des Täters

Derweil suchte die Polizei nach dem 16-Jährigen. Schon kurze Zeit später fand sie den Verdächtigen an der Ruine Helfenstein und nahm ihn fest. Ob er bereits polizeibekannt ist, darüber gab es keine Auskunft seitens der Polizei, auch nicht über ein mögliches Motiv und darüber, in welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander standen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der 16-Jährige wurde am Sonntag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt, der auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Der 16-Jährige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.