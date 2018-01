Geislingen Lagerhalle in Flammen

Von red/dpa/lsw 03. Januar 2018 - 08:14 Uhr

In Geislingen stand eine Lagerhalle komplett in Flammen (Symbolbild). Foto: dpa

In der Nacht zu Mittwoch ist es in einer Lagerhalle zu einem schweren Brand gekommen. Nach Angaben der Polizei stand das Gebäude in Geislingen „komplett in Flammen“.

Geislingen - In einer Lagerhalle einer Firma für Klimatechnik in Geislingen (Zollernalbkreis) hat es in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. „Die Halle steht komplett in Flammen“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Der Brand war gegen 3.30 Uhr gemeldet worden, die Ursache war zunächst unklar.

Hinweise auf Verletzte gab es zunächst keine. Die Firma im Ortsteil Erlaheim stellt Photovoltaik-Anlagen her. Anwohner wurden aufgerufen, wegen des starken Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.