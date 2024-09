Geislingen im Kreis Göppingen: Mann attackiert 37-Jährigen mit Eisenstange – Tatverdächtiger in U-Haft

1 Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In einem Wohnheim in Geislingen (Kreis Göppingen) kommt es am Samstag zu einem tätlichen Angriff mit Körperverletzung. Ein 44 Jahre alter Mann soll einen 37-Jährigen mit einer Eisenstange attackiert haben.











Link kopiert



Am Samstag soll ein 44-Jähriger in Geislingen (Kreis Göppingen) einen 37-Jährigen mit einer Eisenstange schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der jüngere Mann gegen 22.22 Uhr mit einer blutenden Kopfverletzung und in Begleitung eines Bekannten zum Polizeirevier Geislingen. Die Polizei verständigte daraufhin umgehend Rettungskräfte, die den Mann in eine Klinik brachten. Dort wurde er auf der Intensivstation stationär aufgenommen.