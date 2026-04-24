Geislingen an der Steige: Unbekannte laden Müllberg im Wald ab – Polizei sucht Zeugen

Eine Spaziergängerin entdeckt am Mittwoch in einem Wald im Kreis Göppingen einen Müllberg. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Umweltstraftat und sucht Zeugen.
Rund 15 Kubikmeter Unrat, Holz und Abfälle aus Gebäuderenovierung haben Ungekannte in einem Wald bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) entsorgt. Wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilt, entdeckte eine Spaziergängerin am Mittwochvormittag den riesigen Müllberg. Der genaue Ablagerungsort befindet sich östlich von Bad Überkingen und links neben der Landesstraße 1230, nur wenige Meter von einem geschotterten Platz entfernt.