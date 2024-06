1 Mehr als 85 Feuerwehrleute waren am Einsatzort. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Bei einem Brand in einem Autohaus in Geislingen an der Steige ist ein 58-jähriger Angestellter ums Leben gekommen.











Nach einem Brand in einem Autohaus im Kreis Göppingen ist ein 58-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Sonntagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit.