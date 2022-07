1 Der Mann zog die Notbremse auf Höhe des Bahnhofs in Geislingen an der Steige. (Symbolfoto) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein 39-jähriger Mann zieht am Dienstagabend bei Geislingen an der Steige ohne Grund die Notbremse in einem ICE. Anschließend soll er eine Zugbegleiterin sexuell belästigt haben.















Link kopiert

Ein 39-Jähriger sorgte am Dienstagabend in einem ICE in Richtung München für Aufruhr. Der in Winnenden wohnende Mann zog gegen 21.30 Uhr auf Höhe des Bahnhofs in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) grundlos die Notbremse. Das teilte die Polizei mit.

Bei der anschließenden Schnellbremsung wurde kein Reisender verletzt. Eine Zugbegleiterin sprach den 39-Jährigen auf die Aktion an, wonach dieser die Frau beleidigt und sexuell belästigt haben soll. Er hatte auch keinen gültigen Fahrschein bei sich. Zudem soll er gesagt haben, dass er jetzt ein Taxi benötige. Ein mitreisender Bundespolizist griff anschließend ein und übergab den Mann am Bahnhof in Geislingen an der Steige einer alarmierten Streife.

Im Rucksack des Mannes fand die Polizei nicht legale Arzneimittel. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und der sexuellen Belästigung.