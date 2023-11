Am frühen Montagmorgen ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) gestorben. Nach Angaben der Polizei ist der 40-Jährige mit seinem Wagen frontal gegen einen Lastwagen geprallt.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 5.45 Uhr auf der L1230 von Türkheim in Richtung Nellingen. In einer leichten Rechtskurve sei der Mercedes nach links abgekommen, berichtet die Polizei. Dabei sei das Auto ins Schleudern geraten, auf die Gegenfahrbahn ausgebrochen und gegen den Sattelzug geprallt.

Polizei schätzt Schaden auf 60.000 Euro

Trotz Erster-Hilfe-Maßnahmen und Reanimationsversuchen sei der 40-Jährige an der Unfallstelle gestorben. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete zur Klärung der Unfallursache ein Gutachten an. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Die Beamten sperrten die Landesstraße am Montagvormittag für mehrere Stunden.

Der Sattelzug hatte Farbe geladen. Die Ladung sei allerdings unbeschädigt geblieben. Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigten Öl und Treibstoff von der Fahrbahn.