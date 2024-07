Geislingen an der Steige: 17-Jährige in Regionalzug sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

1 Der Vorfall ereignete sich in einem Regionalzug in Richtung Plochingen (Symbolbild). Foto: dpa/Jonas Walzberg

Eine 17-Jährige ist am Sonntag mit einem Regionalzug von Friedrichshafen in Richtung Plochingen gefahren. Auf Höhe von Geislingen an der Steige wurde sie von einem Mann offenbar sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntag eine 17-Jährige in einem Regionalzug auf Höhe Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) sexuell belästigt haben. Die Jugendliche fuhr gegen 19.05 Uhr von Friedrichshafen in Richtung Plochingen, wie die Polizei mitteilt. Gegen 20 Uhr soll sich ein Mann zu ihr gesetzt haben. Im Laufe der Fahrt sprach der Mann laut der Polizei die 17-Jährige mehrfach an und kam ihr körperlich immer näher, indem er auf seinem Sitz in ihre Richtung rutschte.