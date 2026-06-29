Nach mehrmonatigen Ermittlungen klärt die Kripo die Umstände um die Entführung eines 18-Jährigen - und findet die restlichen neun Verdächtigen.
Und irgendwann werden sie doch noch erwischt. Die Polizei hat nach mehr als dreimonatigen Ermittlungen die 14 mutmaßlichen Beteiligten eines Entführungskommandos ermittelt. Ein 18-Jähriger war Mitte März von einer Gruppierung auf den Württemberg verschleppt und über Nacht in einem Hotel als Geisel für eine Geldübergabe gehalten worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden erst am Montag die weiteren Details des Entführungsfalls bekannt. Offenbar ging es um Geldforderungen aus Drogengeschäften.