Auf Kommissar Friedemann Berg alias Hans-Jochen Wagner wartet im "Tatort: Der Reini" sein wohl persönlichster Fall. Sein Bruder ist aus der Psychiatrie ausgerissen - und zwar nicht allein. Auf dem elterlichen Hof entwickelt sich ein echtes Drama. Lohnt sich der neue Schwarzwald-Krimi?
Im 15. "Tatort" mit Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 56) und Franziska Tobler (Eva Löbau, 53) aus dem Schwarzwald müssen die beiden Kommissare um ihr Leben fürchten. Berg wird Opfer einer Geiselnahme - in seinem eigenen Haus und auch noch unter Zutun seines eigenen Bruders Reinhard (Felician Hohnloser), der aus der Psychiatrie geflohen ist. Als seine Kollegin Tobler ihn retten will, gerät sie ebenfalls in die Fänge des skrupellosen Kriminellen, der zusammen mit Reini entkommen ist. Statt klassischer Ermittlungsarbeit gibt es in "Der Reini" (16. November, 20:15 Uhr, im Ersten) also viel persönliches Drama, tragische Schicksale und innere Zerrissenheit.