Geiseln der Hamas: „Ihn spüren, als wäre er schon wieder bei uns”

Die Eltern der israelischen Geiseln hoffen, dass ihre entführten Kinder nach zwei Jahren nun endlich zurückkehren werden.
Seit zwei Jahren warten Ruby und Hagit Chen auf ihren verlorenen Sohn. Zwei Jahre voller Schmerz, voller Sehnsucht und Verzweiflung. Jetzt aber, schreibt Ruby Chen in einer Textnachricht, seien er und seine Frau „mit vorsichtigem Optimismus schlafen gegangen“, zum ersten Mal seit Langem. Ruby Chen, Vater des entführten Deutsch-Israelis Itay Chen, wählt seine Worte wie jemand, der weiß, wie sehr Hoffnung schmerzen kann, wenn sie immer wieder enttäuscht wird. Und doch: Seitdem US-Präsident Donald Trump vergangene Woche seinen Plan zur Beendung des Gazakrieges vorgestellt hat, wagen er und seine Frau es wieder, zu hoffen.