Geigerin Mira Foron als Solistin: Mit Geige und Schweißtuch – So war das Konzert des Staatsorchesters Stuttgart

Das Staatsorchester Stuttgart hat im Beethovensaal Tschaikowsky, Hefti und Brahms gespielt. Wie hat sich die junge Solistin Mira Foron geschlagen?
Tschaikowsky setzte mit seinem Violinkonzert neue solistische Maßstäbe. Und so fand der gefürchtete Kritiker Eduard Hanslick auch über den Interpreten der Wiener Uraufführung 1881, Adolph Brodsky, legendäre Worte: Er wisse zwar nicht, ob es überhaupt möglich sei, „diese haarsträubenden Schwierigkeiten rein herauszubringen“, sehr wohl aber, „daß Herr Brodsky, indem er es versuchte, uns nicht weniger gemartert hat, als sich selbst“.