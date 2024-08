Geht Yellowstone doch noch weiter? : Aufregende Neuigkeiten für Fans

1 Kelly Reilly (r.) und Cole Hauser könnten zu den neuen Hauptdarstellern von "Yellowstone" aufsteigen. Foto: imago images/Capital Pictures/Danno Nell

"Yellowstone" sollte ursprünglich mit der anstehenden, fünften Staffel zu einem Ende kommen. Doch jetzt berichten US-Medien von Plänen zu einer Fortsetzung der Serie.











Link kopiert



Erst am heutigen Tag wurde bekannt, dass die zweite Hälfte der fünften "Yellowstone"-Staffel auch in Deutschland im November startet. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass die Neo-Western-Serie mit dieser Staffel 5B auch enden wird. Doch jetzt berichten US-Branchenblätter wie "Variety", dass auch eine Fortsetzung in Form einer sechsten Season geplant sei. Vertragsverhandlungen mit den neuen Hauptdarstellern sollen demnach derzeit stattfinden.