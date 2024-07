Geht bergauf: Serkan Yavuz: Tochter Valea musste operiert werden

1 Serkan Yavuz hat seinen Followern ein Gesundheitsupdate zu seiner Tochter gegeben. Foto: imago images/Panama Pictures / Christoph Hardt

Reality-Star Serkan Yavuz und seine Ehefrau Samira haben bei Instagram offenbart, dass ihre Tochter Valea operiert werden musste. In ihrem gemeinsamen Post schreiben sie: "Insbesondere die letzten vier Tage waren die schlimmsten und härtesten unseres Lebens."











Link kopiert



Serkan Yavuz (31) hat in einem Instagram-Post berichtet, dass seine Tochter Valea (2 Monate) operiert werden musste. "Alles was zählt, ist die Gesundheit und die Familie", beginnt der gemeinsame Post mit seiner Ehefrau Samira (30), zu dem auch Fotos gehören, die die beiden mit ihrer Tochter im Krankenhaus zeigen. "Wir haben echt die schlimmsten zehn Tage hinter uns", heißt es in dem Posting weiter. "Insbesondere die letzten vier Tage waren die schlimmsten und härtesten unseres Lebens."