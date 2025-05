Gehirngröße und Intelligenz: Viele Muckis, wenig Hirn?

Leuchtturmprojekt der Wilhelma Alter Schaubauernhof muss weichen – wann kommt die neue Elefantenwelt?

Die Elefanten in der Stuttgarter Wilhelma bekommen ein neues Zuhause. Das Land als Bauherr will die Gebäude des alten Schaubauernhofs im Herbst abreißen lassen, sofern die Stadt zustimmt. So sehen die Pläne für die Elefantenwelt aus.