Geheimtraining?: Feiert Céline Dion bald ihr Comeback in Las Vegas?

(hub/spot) 05.07.2024 - 08:26 Uhr , aktualisiert am 05.07.2024 - 08:26 Uhr

Feiert Céline Dion bald ihr Comeback in Las Vegas?

1 Céline Dion: Kann sie bald wieder vor ihren Fans singen? Foto: carrie-nelson/ImageCollect

Gerüchte über ein Comeback von Céline Dion: Kann die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin bald wieder in Las Vegas auftreten?











Neue Gerüchte um die am Stiff-Person-Syndrom (SPS) erkrankte Sängerin Céline Dion (56): Die "US Sun" spekuliert, dass die Künstlerin vor einem Live-Musik-Comeback in Las Vegas stehen könnte. Die 56-Jährige probt dem Bericht zufolge angeblich heimlich für eine begrenzte Anzahl von 70-Minuten-Shows, mit denen sie im Herbst nach vier Jahren Bühnenabstinenz zurückkehren soll. Sollten ihre gesundheitlichen Probleme das Comeback verhindern, könnte dies demnach auf nächstes Jahr verschoben werden.