Geheimtipp im Kreis Ludwigsburg: Einmalige Szenerie – Jedermann-Lauf zwischen Riesenbaggern und Muldenkippern

„Der Stein wird nicht weicher, aber du wirst härter“: Beim 3. Rocks and Run haben sich mehr als 300 Trailrunner im Steinbruch Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) ausgepowert. Mit Video.
„Der Stein wird nicht weicher, aber du wirst härter.“ Passender hätten die beiden Kommentatoren die Läufer beim dritten „Rocks and Run“ im Steinbruch in Rielingshausen über Lautsprecher nicht motivieren können. Zwei Stunden lang, Runde um Runde, kämpften sich die Teilnehmer über Schotter, Gestein und Erde. Hindurch zwischen Förderbändern, riesigen Muldenkippern und Baggern. Eine Szenerie, die im Laufsport ihresgleichen sucht.