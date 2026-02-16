Krisensitzung zu Gasspeichern im Bundestag - Mangel an Transparenz

Mit weniger als 25 Prozent Füllstand erreichen deutsche Gasspeicher historische Tiefststände im Winter – die Branche warnt vor Engpässen womöglich schon ab 20 Prozent.

Die deutschen Gasspeicher haben alarmierend niedrige Füllstände unterschritten, was nun zu einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie führt. Mit einem aktuellen Füllstand von knapp unter 25 Prozent im bundesweiten Durchschnitt – in Bayern sogar nur 18,3 Prozent – sind die Gasvorräte so gering wie noch nie zuvor zu dieser Jahreszeit.

Die Grünen haben sich mit ihrer Forderung nach dieser außerordentlichen Sitzung durchgesetzt, die am kommenden Dienstag (17. Februar) allerdings als nicht-öffentliche Zoom-Konferenz hinter verschlossenen Türen stattfinden wird.

Gasspeicher-Sitzung im Bundestag ohne Öffentlichkeit

Teilnehmen werden Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller (Grüne), der für die Überwachung der deutschen Gasversorgung zuständig ist.

CDU-Wirtschaftsministerin Katherina Reiche – Spitzname „ Gas-Kathi“ – muss im Bundestag Rede und Antwort stehen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Winterwetter leert die Gasspeicher

Der rapide Rückgang der Gasvorräte wird auf das kalte Wetter der vergangenen Wochen zurückgeführt. Bereits im vorigen Sommer hatte die Energiebranche vor knappen Vorräten bei sehr kalten Witterungsverhältnissen gewarnt. Trotzdem unternahm das Wirtschaftsministerium offenbar zu wenig, um die Reserven zu erhöhen. Branchenvertreter befürchten nun Engpässe, sollten die Temperaturen in den kommenden Wochen nochmals stark sinken.

Das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesnetzagentur bestreiten diese potenzielle Gefahr allerdings. Sie verweisen auf freie Kapazitäten der LNG-Terminals an der Küste, über die bei Bedarf mehr Flüssiggas importiert werden solle. Zudem könne auf Gasspeicher in Nachbarländern zurückgegriffen werden. Bayern ist beispielsweise an zwei Reservoirs in Österreich angeschlossen, deren Füllstand allerdings zuletzt allerdings ebenfalls deutlich absank.

Gasmangel schon ab 20 Prozent Füllstand?

Die Situation wirft Fragen zur langfristigen Versorgungssicherheit auf und könnte möglicherweise auch zu Preissteigerungen führen, falls zusätzliche Gasimporte notwendig werden.

Mahnende Stimmen weisen zudem darauf hin, dass die Ausspeisung von Gas aus den Speichern womöglich bereits bei 20 Prozent Füllstand aus physikalischen Gründen deutlich schwieriger werden könnte. Dieses mutmaßlich kritische Niveau dürfte voraussichtlich etwa ab dem 22. oder 23. Februar erreicht sein. Dennoch sollten die Pipeline- und LNG-Importe laut Experten ausreichen, um den Bedarf zu decken. Zumindest, wenn nichts extrem Überraschendes passiert.