Matt Damon soll die Hauptrolle in einem geheimen Filmprojekt des oscarprämierten Regie-Duos Daniels übernehmen. Zuvor war Ryan Gosling für die Rolle im Gespräch, doch der musste wegen Terminproblemen absagen.
Matt Damon (55) steht vor einer erneuten Zusammenarbeit mit Universal Pictures. Dem Branchenblatt "Deadline" zufolge ist der Schauspieler in Verhandlungen, die Hauptrolle in einem noch unbetitelten Event-Film des Regie-Duos Daniels - bestehend aus Daniel Kwan (38) und Daniel Scheinert (38) - zu übernehmen. Ein Deal liegt noch nicht vor, doch Insider bestätigen dem Blatt, dass die Gespräche laufen.