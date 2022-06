Vorfall in Stadtbahn in Stuttgart-Ost Trio belästigt junge Frau – Zeugin schreitet ein

Eine 23-Jährige wird am Donnerstag von drei Männern in einer Stadtbahn der Linie U4 in Stuttgart-Ost belästigt. Einer der Männer begrapscht die Frau auch. Eine Zeugin bemerkt dies und schreitet ein.