Vier Jahre Trennung, aber keine Scheidung: Fußball-Experte Thomas Helmer und Schauspielerin Yasmina Filali sind wieder zusammen - und sprechen offen darüber, was ihnen beim Neuanfang geholfen hat.

Es war keine dramatische Wiedervereinigung mit großem Auftritt - eher ein langsames Wiederfinden. Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali (50) hatten sich im August 2022 nach 21 gemeinsamen Jahren und 17 Ehejahren getrennt. Eine Scheidung stand nie auf der Agenda. Stattdessen blieben der frühere Fußball-Europameister und die Schauspielerin befreundet, fuhren gemeinsam mit ihren Kindern Sunny (16) und Sam (18) in den Urlaub - und arbeiteten an sich.

Jetzt haben sie in einem unterhaltsamen und beeindruckend persönlichen Video auf Filalis YouTube-Kanal bestätigt, was offenbar längst wieder Realität ist: Sie sind ein Paar. "Ich freu mich, dass wir das jetzt nicht mehr geheimhalten müssen", sagt sie darin ihrem strahlenden Ehemann.

Aus Trennungstherapie wurde Paartherapie

Was auf den ersten Blick ungewöhnlich klingt, hat in ihrer Geschichte eine klare Logik: Das Paar holte sich professionelle Unterstützung - zunächst für die Trennung. "Eigentlich haben wir zuerst eine Trennungstherapie gemacht. Aber aus der Trennungstherapie wurde irgendwann eine Paartherapie", erklärt Filali der "Bild"-Zeitung. Eine solche Begleitung helfe dabei, Beziehungen neu zu bewerten und Entscheidungen bewusst zu treffen - und sei, so Filali, auch Paaren zu empfehlen, die gar nicht in der Krise stecken.

Die Zeit ohne einander beschreibt das Paar nicht als Scheitern, sondern als Prüfung. "Wir haben vier Jahre geprüft, ob wir auch ohne den anderen leben können. Die Antwort war: Ja. Aber zusammen macht es einfach deutlich mehr Spaß", so Helmer und Filali.

Was die beiden am meisten vermisst haben

In ihrem gemeinsamen Clip, in dem sie sich gegenseitig Fragen zur Trennungsphase stellen und beantworten, erklärt Helmer: "Als Team haben wir immer super funktioniert. Ich konnte mich immer auf dich verlassen. Diese Verlässlichkeit habe ich auf jeden Fall vermisst." Außerdem seien sie in bestimmten Krisensituationen immer besonders stark gewesen. Unter anderem überlebten beide Weihnachten 2004 knapp den verheerenden Tsunami in Thailand. 2011 waren sie bei Hurrikan "Irene" an der US-Ostküste, 2016 beim Putschversuch in der Türkei.

Yasmina Filali vermisste vor allem ihren "besten Freund" und fügt hinzu: "Du bist mein Zuhause. Und mein Zuhause habe ich vermisst. Wie du riechst, wie du bist. Du bist halt mein bester Freund."

Filali und Helmer: "Den richtigen Partner gibt es"

Im Video betonen beide, dass sie nicht einfach von heute auf morgen wieder zusammengekommen seien: "Wir haben daran gearbeitet. Das muss ja auch ein bisschen Substanz haben, damit das die nächsten 25 Jahre hält." Gegenüber dem Boulevardblatt ergänzen sie: "Wir sind älter, entspannter und wissen heute, den perfekten Partner gibt es nicht. Aber den richtigen schon."

Skeptische Reaktionen auf ihr Liebes-Comeback aus dem Umfeld nehmen sie gelassen. Als Helmer einst den Heiratsantrag machte, hätten viele prophezeit, das halte nie. Filali: "Und am Ende haben wir sogar unseren 20. Hochzeitstag gefeiert. We are still standing! Ich habe ganz große Hoffnung und ich bin sehr glücklich, dass es so ist."