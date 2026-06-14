Vier Jahre Trennung, aber keine Scheidung: Fußball-Experte Thomas Helmer und Schauspielerin Yasmina Filali sind wieder zusammen - und sprechen offen darüber, was ihnen beim Neuanfang geholfen hat.
Es war keine dramatische Wiedervereinigung mit großem Auftritt - eher ein langsames Wiederfinden. Thomas Helmer (61) und Yasmina Filali (50) hatten sich im August 2022 nach 21 gemeinsamen Jahren und 17 Ehejahren getrennt. Eine Scheidung stand nie auf der Agenda. Stattdessen blieben der frühere Fußball-Europameister und die Schauspielerin befreundet, fuhren gemeinsam mit ihren Kindern Sunny (16) und Sam (18) in den Urlaub - und arbeiteten an sich.