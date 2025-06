Geheimnis gelüftet: Fabio Knez und Darya Strelnikova wandern nach Dubai aus

Fabio Knez (32) und Darya Strelnikova (32) haben "das Geheimnis gelüftet". Das aus Reality-Shows bekannte Paar ist nach Dubai ausgewandert. Das verriet Darya Strelnikova in einer Story bei Instagram. "Fabio und ich haben unseren Lebensmittelpunkt verlagert und Deutschland verlassen", schrieb die gebürtige Ukrainerin. "Unsere neue Heimat ist Dubai!"

Zuvor hatte Strelnikova via Instagram angeteasert, dass für sie und ihren Verlobten eine Veränderung anstehe. "Der Beginn eines neuen Kapitels", schrieb die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin zu einem Foto aus dem Flugzeug. Viele Follower tippten auf Dubai und behielten recht.

"Meine Gefühle fahren noch Achterbahn, innerlich sortiere ich mich immer noch ein wenig", schrieb die Influencerin weiter: "Aber eines steht fest: Es ist wunderschön hier und wir genießen jede einzelne Sekunde."

Dubai als Influencer-Mekka

Darya Strelnikova und Fabio Knez sind nicht die ersten deutschen Influencer und Reality-Stars, die es nach Dubai zieht. In der Millionenstadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben zum Beispiel auch Georgina Fleur (35) und Sarah Harrison (34). Auch die gerade bei "Kampf der Realitystars" aktiven Trash-TV-Kandidatinnen Giuliana Farfalla (29) und Laura Lettgen (28) leben in der Steueroase.

Fabio Knez und Darya Strelnikova lernten sich 2023 in der Datingshow "Are You the One - Realitystars in Love" kennen. Obwohl sie kein "Perfect Match" waren, kamen der Staubsaugervertreter und die gelernte Immobilienkauffrau zusammen. Fabio Knez wurde im Januar 2024 einem größeren TV-Publikum bekannt. Der gebürtige Münchner zog für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ins australische Dschungelcamp. Im März 2025 gab das Paar seine Verlobung bekannt.