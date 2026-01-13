Im Schwäbisch-Fränkischen Wald liegt ein altes Gebäude, das von Deindustrialisierung in vergangenen Zeiten zeugt. [Archiv]
Nebelschwaden ziehen durch das verwunschene Tal. Es ist kalt, das Flüsschen fließt an der verlassenen Klingenmühle vorbei und rauscht den Kleinen Wasserfall hinunter. Wo das alte Turbinenhaus nur sein mag? Der Blick fällt auf eine Brücke mit zwei zerklüfteten Druckrohrleitungen, die sich über das Flüsschen Wieslauf erstreckt. Es kann nicht mehr weit sein – und tatsächlich: Nach einer weiteren Kurve des schmalen Waldwegs liegt das ziegelsteinerne Monument einer vergangenen Industrieepoche vor uns.