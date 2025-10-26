Geheimes Militärmanöver? Details zur Helikopter-Armada

Eine große Formation französischer Helikopter stößt auf großes Interesse. Ein Bundeswehr-Sprecher verrät: Der Flug endete nicht in Deutschland.
Der Überflug einer großen Formation französischer Militärhubschrauber über die Region Stuttgart hat am Montagmorgen große Aufmerksamkeit erregt – und auch unser Bericht darüber ist bei unseren Lesern auf riesiges Interesse gestoßen. Kein Wunder: Seit dem Ende des Kalten Krieges sind größere Verbandsflüge von Militärflugzeugen und -hubschraubern in der Region zu einer Seltenheit geworden. Inzwischen liegt uns eine Stellungnahme der Bundeswehr vor, die einige Details zu dem Flug beinhaltet.