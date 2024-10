Geheime Pläne veröffentlicht: Mehrere Notfallpraxen in der Region Stuttgart sollen schließen

Mehrere Notfallpraxen in der Region Stuttgart sollen schließen

1 Mehrere Notfallpraxen in Baden-Württemberg sollen Medienberichten zufolge schließen (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/JakobxStudnar

17 Notfallpraxen in Baden-Württemberg sollen Medienberichten zufolge geschlossen werden, betroffen ist auch die Region Stuttgart. Welche Konsequenzen könnte das für die Patienten haben?











Heftige Schmerzen oder Verletzungen, aber kein Fall für den Rettungsdienst? In solchen Fällen stehen vielerorts Notfallpraxen zur Verfügung. Doch nun sollen offenbar 17 dieser Anlaufstellen in Baden-Württemberg geschlossen werden, wie der SWR berichtet. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits mehrere der Notfallpraxen dichtgemacht wurden, plant die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) nun offenbar, damit fortzufahren.