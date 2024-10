Geheimdienste: MI5-Chef: Russland will Chaos auf Europas Straßen anrichten

MI5-Chef: Russland will Chaos auf Europas Straßen anrichten

1 MI5-Chef McCallum sieht eine andauernde Gefahr durch russische Spione in Europa. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Hunderte russische Diplomaten wurden seit 2022 aus Europa ausgewiesen - als mutmaßliche Spione. Doch ein britischer Geheimdienstchef warnt, Russland habe noch andere Möglichkeiten.











Link kopiert



London - Mit deutlichen Worten hat der Chef des britischen Inlandsgeheimdiensts MI5 vor einer schweren Einmischung Russlands in die europäische Sicherheit gewarnt. Russische Spione wollten "nachhaltiges Chaos auf britischen und europäischen Straßen" anrichten, sagte Ken McCallum in seiner jährlichen Rede zur Bedrohungslage des Landes in London.