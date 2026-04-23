Hybride Angriffe, Kriege in der Ukraine und im Iran: 70 Jahre nach seiner Gründung am 1. April 1956 hat sich die Lage auch für den deutschen Auslandsgeheimdienst dramatisch verändert.
Berlin - Kriege und Krisen, bröckelnde Allianzen, KI-Revolution: 70 Jahre nach seiner Gründung steht der Bundesnachrichtendienst vor großen Herausforderungen. Das Kanzleramt will dem deutschen Auslandsgeheimdienst deutlich mehr Befugnisse geben. Vor diesem Hintergrund feiert der BND heute seine Gründung am 1. April 1956. Mit Spannung wird die Rede von Kanzleramtschef Thorsten Frei erwartet - der Vertraute von Kanzler Friedrich Merz (beide CDU) ist für die deutschen Geheimdienste zuständig.