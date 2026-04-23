Geheimdienst: BND soll entfesselt werden

Der Auslandsgeheimdienst bedarf neuer Befugnisse, die der Bedrohungslage entsprechen. Die Regierung muss handeln, meint Armin Käfer.
Im Jubiläumsjahr steht dem BND eine Zeitenwende bevor: Der Bundesnachrichtendienst soll sich künftig nicht nur um schwer zu beschaffende Nachrichten kümmern, sondern ein echter Geheimdienst werden. Anlass dazu gibt es genug: In den 70 Jahren, die der BND nun existiert, gab es wohl nur einen Moment, in dem sich die Anforderungen an seine Arbeit so grundstürzend wie jetzt geändert haben – am Ende des Kalten Krieges. Aktuell bedroht Russland die Bundesrepublik: Drohnenangriffe und Cyberattacken zeugen davon. Und wie lange auf die USA, den wichtigsten Sicherheitspartner, noch Verlass ist, steht in den Sternen.