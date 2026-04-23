Geheimdienst: BND soll entfesselt werden
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Chef der deutschen Spione: Martin Jäger, seit 2025 Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der Auslandsgeheimdienst bedarf neuer Befugnisse, die der Bedrohungslage entsprechen. Die Regierung muss handeln, meint Armin Käfer.

Im Jubiläumsjahr steht dem BND eine Zeitenwende bevor: Der Bundesnachrichtendienst soll sich künftig nicht nur um schwer zu beschaffende Nachrichten kümmern, sondern ein echter Geheimdienst werden. Anlass dazu gibt es genug: In den 70 Jahren, die der BND nun existiert, gab es wohl nur einen Moment, in dem sich die Anforderungen an seine Arbeit so grundstürzend wie jetzt geändert haben – am Ende des Kalten Krieges. Aktuell bedroht Russland die Bundesrepublik: Drohnenangriffe und Cyberattacken zeugen davon. Und wie lange auf die USA, den wichtigsten Sicherheitspartner, noch Verlass ist, steht in den Sternen.

 
BND-Abhöranlage in Bayern Foto: dpa

Um den BND angemessen aufzurüsten, muss er von Fesseln befreit werden, die seine Befugnisse bisher einengen. Das gilt für das Ausspähen heikler Informationen, notfalls auch im Inland. Zudem sollte er Sicherheitsrisiken nicht nur rechtzeitig erkennen, sondern sie auch abwehren können: etwa Gegenangriffe auf feindliche Hacker, Spione und Saboteure. Der Kanzler persönlich hatte vor Monaten schon angekündigt, der BND müsse in die Lage versetzt werden, solchen Bedrohungen „auf dem allerhöchsten Niveau“ zu begegnen. Sein Amtschef Thorsten Frei hat zu Jahresbeginn „einen Paradigmenwechsel“ in Aussicht gestellt. Nun wird es höchste Zeit, ein Gesetz vorzulegen, das dies alles ermöglicht. Auch mit dieser Reform, die für Deutschland sicherheitsrelevant ist, lässt sich die Regierung zu lange Zeit.

 