Kurz vor dem Start der Fußball-WM hat Prinz William dem englischen Trainerstab einen Überraschungsbesuch abgestattet - und sich dabei sehr sicher gezeigt, was den WM-Ausgang betrifft.
Kurz vor dem Abflug der englischen Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA hat Prinz William (43) dem Team einen unangekündigten Besuch in St. George's Park abgestattet. Der Prinz von Wales traf dabei nicht nur die Spieler und Trainer Thomas Tuchel (52), sondern widmete sich bewusst dem Personal hinter den Kulissen, wie der englische Fußballverband betonte. Der Besuch fand bereits am 11. Mai statt, wurde aber erst am Mittwoch kommuniziert.