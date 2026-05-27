Geheimbesuch in St. Georges Park: Viel Glück für die WM: Prinz William trifft Team um Thomas Tuchel
Prinz William ist großer Fußball-Anhänger. So ließ er es sich nicht nehmen, vor der Weltmeisterschaft noch mit Thomas Tuchel und seinem Team zu sprechen.

Kurz vor dem Start der Fußball-WM hat Prinz William dem englischen Trainerstab einen Überraschungsbesuch abgestattet - und sich dabei sehr sicher gezeigt, was den WM-Ausgang betrifft.

Kurz vor dem Abflug der englischen Nationalmannschaft zur Fußball-Weltmeisterschaft in die USA hat Prinz William (43) dem Team einen unangekündigten Besuch in St. George's Park abgestattet. Der Prinz von Wales traf dabei nicht nur die Spieler und Trainer Thomas Tuchel (52), sondern widmete sich bewusst dem Personal hinter den Kulissen, wie der englische Fußballverband betonte. Der Besuch fand bereits am 11. Mai statt, wurde aber erst am Mittwoch kommuniziert.

 

Großes Team aus Spezialisten

Der britische Thronfolger sprach bei dem Termin auch mit Analysten, Medizinern, Ernährungsexperten und Sportwissenschaftlern, die für Fitness und Regeneration der Mannschaft verantwortlich sind, sowie Mitarbeiter aus Logistik, Reiseorganisation, Sicherheit und Ausrüstung. Thomas Tuchel, der seit Januar 2025 Nationaltrainer der Engländer ist, lobte derweil die Arbeit seines ganzen Teams und hob die Entwicklung dieses Systems im Laufe der Jahre hervor. Der Trainer aus Deutschland sagte dem Prinzen: "Es wird immer größer, das Team hinter dem Team. So viele Spezialisten, von Ernährungswissenschaftlern über Analysten bis hin zu Spezialkräften."

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie William durch das Stadion geht, Mitarbeitern die Hand schüttelt und ihre Arbeit würdigt. In einer Ansprache wandte er sich direkt an die Mitarbeiter: "Ihr bekommt nicht die Anerkennung, die ihr verdient. Nicht jeder sieht eure harte Arbeit. Der Erfolg der Spieler basiert auf dem Fundament, das ihr legt. Vielen Dank."

Prinz William glaubt an gutes Abschneiden der Engländer

Der Royal zeigte sich dabei auch als überzeugter Anhänger der englischen WM-Ambitionen. "Es fühlt sich an, als wären wir unserem Ziel immer näher. Ich wünsche euch allen alles Gute und viel Erfolg. Genießt es, passt aufeinander auf und gebt euer Bestes. Ich bin sicher, wir werden gut abschneiden, also viel Glück!"

Emotionaler Sommer für den royalen Fußballfan

Als Präsident des englischen Fußballverbands FA verfolgt der älteste Sohn von König Charles III. (77) die Entwicklung der Nationalmannschaft seit Jahren. Laut "The Mirror" plant er, während des Turniers - das vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird - in die Vereinigten Staaten zu reisen.

Erst kürzlich erlebte der royale Fußballfan hautnah einen historischen Abend für seinen Lieblingsclub Aston Villa: Beim Europa-League-Finale in Istanbul sah er von der Tribüne aus, wie Villa Freiburg mit 3:0 besiegte und damit nach 44 Jahren erstmals wieder einen europäischen Titel holte. William wurde dabei beobachtet, wie er die Trophäenübergabe mit seinem Handy filmte. Anschließend veröffentlichte der Kensington Palace seine Nachricht an die Mannschaft: "Ein fantastischer Abend!! Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler, die Mannschaft, die Mitarbeiter und alle, die mit dem Verein verbunden sind!"

 