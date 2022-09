Was ein Lufthansa-Pilot verdient

1 Piloten der Lufthansa verdienen mehr als Kollegen anderer Gesellschaften. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Nicolas Economou

Die Piloten der Lufthansa legen am Freitag für einen Tag die Arbeit nieder. Damit wollen sie ihrer Tarifforderung mehr Nachdruck verleihen. Aber wie stehen sie eigentlich da?















Bei der Lufthansa kommt es an diesem Freitag zum Streik. Damit wollen die mehr als 5000 Flugzeuglenker von Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo ihrer Tarifforderung mehr Nachdruck verleihen. Die Pilotenvereinigung Cockpit fordert zum 1. Juli unter anderem 5,5 Prozent mehr Gehalt und von 2023 an einen automatischen Inflationsausgleich. Die Einstiegsgehälter sollen dabei stärker steigen. Doch was verdient ein Pilot bei der Lufthansa eigentlich?

Je nach Fluggesellschaft variieren die Gehälter der Piloten stark. Wer einen Job bei der Lufthansa ergattert hat, steht im Vergleich mit anderen Airlines gut da. Das Einstiegsgehalt als Co-Piloten liegt bei rund 73 000 Euro jährlich, ist auf der Internetseite Gehaltreporter.de nachzulesen.

Das Gehalt kann auf 250 000 Euro steigen

Flugkapitän kann man nach etwa acht bis zehn Jahren werden; dann schnellt das Jahresgehalt auf etwa 110 000 Euro in die Höhe. Hinzu kommen noch diverse Zulagen etwa für den Schichtdienst. Erfahrene Kapitäne können bei Lufthansa mit Endgehältern von rund 250 000 Euro jährlich rechnen, so die Gehaltsreporter.

Zum Vergleich: Die Löhne im Cockpit der verschiedenen Fluglinien sind sehr unterschiedlich. Wer es zum Kapitän geschafft hat, kommt bei Air France KLM auf bis zu 230 000 Euro jährlich. Dagegen muss sich ein Pilot bei Ryanair mit einem Jahresgehalt von rund 90 000 Euro begnügen.

Die Ausbildung kostet

Dabei sollte man nicht vergessen: In Deutschland gibt es Flugschulen, die zum Verkehrsflugzeugführer ausbilden, heißt es bei der Vereinigung Cockpit. Die Kosten muss der angehende Pilot selbst übernehmen – auch bei Lufthansa. Die Lufthansa bildet ihre Piloten in der European Flight Academy aus, die von der Lufthansa-Tochter Lufthansa Aviation Training GmbH betrieben wird. Die Ausbildungs dauert zwei Jahre, heißt es auf der Seite Flug-Revue.de. Die Kosten der Ausbildung belaufen sich demnach insgesamt auf rund 110 000 Euro (inklusive Reisekosten und Uniform).