So viel verdient man bei der Stadt

1 Das Rathaus in Stuttgart - was wird hier verdient? Foto: IMAGO / Arnulf Hettrich

Hausmeister, Erzieherin, Sachbearbeiter, Amtsleiterin oder Bürgermeister: Die Berufe und Entlohnungsstufen bei einer Stadtverwaltung oder Gemeinde sind vielfältig. Wir erklären, wer wie viel verdient.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wer bei einer Kommune arbeitet, findet ein reichhaltiges Feld an Betätigungsmöglichkeiten vor. Und dazu sind die Aufstiegsmöglichkeiten besser, als gemeinhin angenommen wird. Die Ausnahme bildet vielleicht einzig die Spitzenebene: Hier wird man in einer Stadtverwaltung oder einer kleineren Gemeinde zwar gut bezahlt, schneidet trotz fünfstelliger Monatsgehälter im Vergleich zur freien Wirtschaft jedoch mäßig ab. Insgesamt ist das Gehaltsgefüge vielschichtig und nicht ganz einfach zu durchschauen. Auf die folgenden Punkte kommt es an.