Stuttgart - Über Geld spricht man nicht, heißt es. Doch in vielen Branchen sind die Verdienstmöglichkeiten offengelegt. Wir haben in einer Serie unter anderem die Gehaltstabellen bei Daimler, Porsche, Bosch, SAP, EnBW und Festo unter die Lupe genommen. Der Verdienst in Krankenhäusern, Stadtverwaltungen, Schulen, der Deutschen Bahn und der Polizei ist ebenfalls aufgeschlüsselt worden.

Wer verdient wo wie viel Geld? In den folgenden Plus-Angeboten unserer Redaktion finden Sie Antworten:

Das Gehalt bei Daimler

Bonuszahlungen, Phantomaktien, Zielvergütungen: So viel lässt sich Daimler mit seiner Kernmarke Mercedes die Beschäftigten kosten. Und was hat es eigentlich mit den Führungsebenen E1, E2, E3 und E4 auf sich?

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei Daimler

Das Gehalt bei Bosch

Bosch ist ein grundsolides Unternehmen. Auch dort gibt es heute Bonuszahlungen für Chefs und sogar ein Programm, das dem Aktienprogramm von Daimler verblüffend ähnelt – obwohl es von Bosch gar keine Aktien gibt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei Bosch

Das Gehalt bei Porsche

Ob Vorstand, Ingenieur oder Kfz-Mechatroniker – das Gehalt bei Porsche ist ordentlich. Jenseits der Gehaltstabelle und Stufe P14 gibt es zudem eine jährliche Erfolgsbeteiligung, die bei Porsche ungewöhnlich hoch ausfällt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei Porsche

Das Gehalt bei Festo

Mit acht Prozent vom Umsatz steckt das Esslinger Automatisierungsunternehmen Festo vergleichsweise viel in Forschung und Entwicklung. Wer Karriere bei Festo machen will, braucht eine gute Qualifikation.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei Festo

Das Gehalt bei der Stadt

Hausmeister, Erzieher, Sachbearbeiter, Amtsleiter oder Bürgermeister: Die Berufe und Entlohnungsstufen bei einer Stadtverwaltung oder Gemeinde sind vielfältig.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei der Stadt

Das Gehalt für Lehrer in Baden-Württemberg

Grundschule oder Gymnasium? Studienrat oder Rektor? Arbeitnehmer oder Beamter? Wir klären, wie viel Lehrer wirklich verdienen und ob das Vorurteil „Viel Geld für wenig Arbeit“ wirklich zutrifft.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdienen Lehrer in Baden-Württemberg

Das Gehalt für die Arbeit im Krankenhaus

Krankenschwestern und -pfleger werden nicht angemessen bezahlt, so die Meinung vieler. Ist deren Gehalt wirklich so niedrig – und was verdienen eigentlich ein Arzt und eine Reinigungskraft in der Klinik?

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man im Krankenhaus

Das Gehalt bei der Polizei

Die Polizei sorgt für Recht und Ordnung in Deutschland. Jeden Tag sind die Frauen und Männer auf der Straße – doch wie sieht eigentlich das Gehalt für ihren Einsatz aus und was bedeuten ihre Abzeichen?

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei der Polizei

Das Gehalt bei der EnBW

Die Energie Baden-Württemberg hat derzeit etliche offene Stellen. Doch wie attraktiv ist die EnBW als Arbeitgeber? Und was ist finanziell von dem Konzern zu erwarten?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das verdient man bei der EnBW

Das Gehalt bei SAP

Beim SAP-Gehalt ist Verhandlungsgeschick gefragt: Die Bezüge variieren stark und sind unter anderem von den Vorerfahrungen und der Gehaltshistorie des Mitarbeiters abhängig.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdient man bei SAP

Das Gehalt bei der Deutschen Bahn und SSB

Lokführer sind mittlerweile Mangelware. Aber wirkt sich das auch auf die Höhe ihres Lohns aus? Und wie viel verdienen Busfahrer und Stadtbahnfahrer in Stuttgart? Wir haben in die Entgelttabellen geschaut.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdienen Lokführer und Busfahrer

Das Gehalt von Politikern

Sind der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Gehalt wert? Wir beleuchten die Verdienstmöglichkeiten im politischen Geschäft.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So viel verdienen Politiker