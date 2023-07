1 Lokführer sind begehrte Fachkräfte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Lokführer sind mittlerweile Mangelware. Aber wirkt sich das auch auf die Höhe ihres Lohns aus? Und wie viel verdienen Busfahrer und Stadtbahnfahrer in Stuttgart? Wir haben in die Entgelttabellen geschaut.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Bus und Bahn sollen in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle bei der Verkehrswende zukommen. Der massenhafte Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, so die Hoffnung der Politik, werde im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Wie schwer es ist, das nötige Personal zu finden, um das Mehr an Verkehr etwa auf der Schiene auch bewältigen zu können, haben die zurückliegenden Jahre in Baden-Württemberg gezeigt. Immer wieder fielen Züge aus, weil das notwendige Personal fehlte. Seit kurzem gibt es nun eine Gruppe von Lokführern, die für den Notfall einspringen können. Doch wie sieht es bei Lokführern mit dem Gehalt aus, was verdienen die Männer und Frauen in den Führerständen und an den Lenkrädern von Omnibussen eigentlich?