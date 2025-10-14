Gehalt: Wer 2026 weniger Netto vom Brutto bekommt

Zum Jahreswechsel sollen die Beitragsbemessungsgrenzen beim Einkommen für die Sozialbeiträge angehoben werden. Die jährliche Mehrbelastung kann dabei deutlich über 1000 Euro erreichen.
Beitragsbemessungsgrenzen beschreiben den Höchstbetrag des Bruttoeinkommens, bis zu dem Sozialabgaben fällig werden. Diese gibt es sowohl für die Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Einkommen oberhalb dieser Grenze wird nicht für die Berechnung der jeweiligen Beiträge herangezogen. Im kommenden Jahr sollen die Einkommensgrenzen, zu der Sozialabgaben fällig werden, steigen. Wer hat dadurch mit Mehrkosten zurechnen?