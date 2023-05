1 Krankenhausmitarbeitende kümmern sich auf der Intensivstation um die Versorgung eines Corona-Patienten. Foto: dpa/Marijan Murat

Seit Corona stehen Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen verstärkt im Fokus. Aber was zahlt eine Klinik als Arbeitgeber? Wir haben in der Filderklinik nachgefragt.









Vor allem Intensivstationen rückten in der Pandemie in den Blick. An ihrer Auslastung wurden Warn- und Alarmstufen festgemacht, die zu verschärften Regeln für die Bürger führten. Und auch das medizinische Personal steht im Fokus. Ihre Arbeitsbelastung ist hoch, nicht erst seit Corona, aber erst recht auf den Stationen, die Covid-19-Patienten intensivmedizinisch betreuen. Ob sich die hohe Belastung finanziell auszahlt, das muss wohl jeder Klinikbeschäftigte für sich ausmachen. Aber was verdient man eigentlich als Pflegender? Und was bekommen Assistenz- und Fachärzte? Die Filderklinik in Bonlanden gibt Einblick in ihre Gehalttabelle und Zusatzleistungen für ihre Beschäftigten.