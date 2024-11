Gegner verliert erstmals: FC Marbach gelingt Sensation gegen den Spitzenreiter

Kuriosum in der Bezirksliga: Vor einer Woche erst unterlag der FC Marbach zuhause dem Schlusslicht SV Kornwestheim mit 1:2 und stand selbst in der Abstiegszone. Am Samstag nun, eine Woche später, schlug der FC ebenso zuhause den Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen 1:0. Eine Sensation – zumal es im 13. Ligaspiel die überhaupt erste Niederlage für die Gäste war. Ein kaum für möglich gehaltener Sieg also, mit dem man zumindest aufatmen kann und den Kontakt zum unteren Tabellenmittelfeld hält.

Der Schütze des goldenes Tores war Vasilios Delimpeis. Die Aufgabe des 24-Jährigen ist es sonst eigentlich, Gegentore zu vermeiden. Doch der Defensivspieler rückte in der 55. Minute mit auf und schob nach einer flachen Hereingabe von Timo Binder am kurzen Pfosten aus kurzer Distanz ein. „Man hat sicher gesehen, welche Last da heute von uns gefallen ist. Es war ein Sieg des Willens, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute alles reingeworfen und auch nach schwierigen Situationen immer an einem Strang gezogen“, sagt FC-Trainer Matteo Battista.

Mit beidem gab er das Geschehen passend wieder. Zum einen gab es brenzliche Situationen: So trafen die Gäste in der ersten Hälfte aus der Distanz erst die Latte (5.), dann freistehend per Kopf den rechten Pfosten (17.). Zum anderen war der FC immer in den Zweikämpfen, verteidigte stark. Und ließ kaum weitere Torchancen zu. Auch in der zweiten Hälfte, als Marbach führte, rannte Leonberg/Eltingen zwar an, biss sich an der Defensive aber die Zähne aus. Einzig in der 65. Minute musste der Ball am langen Pfosten in höchster Not weggeschlagen werden. Selbst in der siebenminütigen Nachspielzeit blieb Leonberg/Eltingen dadurch blass.

„Es sah heute vielleicht nicht schön aus, aber unser Ziel war es auch, die Gefahr vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Und das ist uns absolut gelungen“, lobt Battista. Seine Elf hatte neben dem Tor nur eine weitere Großchance: Christian Benz verpasste es bei einem Konter auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte am Keeper (60.). Der FC klettert damit – so wäre aktuell bei zwei Enz-Murr-Absteigern die Sachlage – auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Battista: „Mit diesem Teamgeist und Laufbereitschaft müssen wir weitermachen.“ Nicht, dass sich die Gefühlswelt sonst schnell wieder ins Negative wandelt.