Gegner des VfB Stuttgart: So ist die Lage beim VfL Bochum

Trainer Dieter Hecking vom VfL Bochum sieht sein Team vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) auf einem guten Weg im Abstiegskampf. „Es gilt, den Weg konsequent weiterzugehen“, sagte der 60-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen habe seine Mannschaft „viel mehr Selbstvertrauen“ gezeigt als noch beim Hinspiel in Stuttgart.