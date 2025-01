So ist die Lage beim 1. FSV Mainz 05

Am Samstag empfängt der 1. FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart. So äußert sich Bo Henriksen vor der Partie.











Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will Jonathan Burkardt nach dessen erneuter Verletzung am linken Oberschenkel ganz behutsam wieder heranführen. „Er trainiert noch nicht. Es ist ein Kampf für Johnny zurückzukommen“, sagte Trainer Bo Henriksen. Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart werde der Angreifer definitiv noch fehlen, für die Zeit danach müsse man abwarten.