Zum ersten Mal in ihrer Geschichte tritt die TSG Balingen im DFB-Pokal an – und das gleich gegen den VfB Stuttgart am 12. August. Aber: Es könnte gut sein, dass auf die Balinger Premierensaison im Pokal erstmal keine weitere folgt. Denn dafür wäre die Titelverteidigung im WFV-Pokal nötig, wo der TSG aber das ganz frühe Aus am grünen Tisch droht.