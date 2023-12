Gegner des VfB Stuttgart: Das macht Bayer Leverkusen so stark

1 Jubel, Trubel, Heiterkeit: Bayer Leverkusen stürmt die Bundesliga-Spitze Foto: imago/Revierfoto

Noch immer ist Bayer Leverkusen in dieser Saison ungeschlagen – in drei Wettbewerben. Jetzt geht es zum VfB Stuttgart, verbunden mit der Frage: Warum ist Bayer aktuell das wohl beste deutsche Fußballteam?











Link kopiert



Es hat Tradition in den vergangenen Bundesliga-Jahrzehnten, dass Bayer Leverkusen am Ende belächelt wurde. Die schaffen’s eh nie, Vizekusen, ihr werdet nie deutscher Meister, solche Dinge dominierten in der Wahrnehumg der Werkself. Oft war Bayer nah dran am Meistertitel, scheiterte dann aber an den eigenen Nerven und anderen Unzulänglichkeiten. Auch die fehlende Siegermentalität zählt dazu, Leverkusen galt als Wohlfühloase für die Spieler – im negativen Sinn. Denn den Hunger nach dem maximalen Erfolg gab es unterm Bayer-Kreuz kaum. Und wurde von der sportlichen Führung oft auch nicht in letzter Konsequenz eingefordert.