Gegner des VfB Stuttgart: Das ist die Personalsituation beim 1. FC Köln

Timo Schultz und der 1. FC Köln reisen zum VfB Stuttgart.

Am Samstag gastiert der 1. FC Köln beim VfB Stuttgart. Vor der Partie äußert sich Trainer Timo Schultz zur Lage beim „Effzeh" – und gibt Auskunft über die Personalsituation.











Timo Schultz traut dem 1. FC Köln auch bei den Überfliegern des VfB Stuttgart einen Coup zu - sofern sein Team an die Leistungsgrenze kommt. „Wenn wir am Limit sind, können wir jeden Gegner schlagen und extrem unangenehm sein für jede Mannschaft“, sagte der FC-Trainer mit Blick auf das Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).