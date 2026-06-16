Die letzte Date Night von Jack Osbourne und seiner Ehefrau hat unter den Fans der Osbournes eine Debatte ausgelöst. Der romantische Abend fand bei Donald Trumps umstrittenem UFC-Event im Weißen Haus statt.
Jack Osbourne (40) sieht sich derzeit mit Kritik konfrontiert. Der Sohn der verstorbenen Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne (1948-2025) hatte am Sonntag Fotos von sich und seiner Ehefrau Aree Osbourne bei der UFC-Veranstaltung auf Instagram veröffentlicht, die auf dem Gelände des Weißen Hauses stattfand. Dazu schrieb er: "Die ultimative Date Night! UFC Freedom 250."