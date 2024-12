Gegenüber Sindelfinger Stern-Center: Versuchter Raub mit Schusswaffe

1 Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raub in Sindelfingen. Der Täter war bewaffnet. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Montagabend wollte ein Unbekannter in einem Sindelfinger Geschäft für Geldtransfers einen Raub begehen. Er hatte eine Schusswaffe bei sich.











Horrorerlebnis für den Mitarbeiter ein Geldtransferfiliale in der Sindelfinger Mercedesstraße: Ein bislang unbekannter Mann betrat am Montagabend gegen 19.20 Uhr die Geschäftsräume von Ria Geld Transfer /Western Union gegenüber dem Stern-Center. Das Unternehmen gilt als eines größten Geldtransferunternehmen der Welt und bietet unter anderem Überweisungen ins Ausland an. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der unbekannte Täter den 59-jährigen Mitarbeiter hinter der Ladentheke mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.