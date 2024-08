Gegendemonstrationen in Großbritannien: Das „andere England“ wird laut

1 Viele Briten gehen gegen Fremdenhass auf die Straße. Foto: imago//Yat Him Wong

In viele Städten der Insel gehen Menschen auf die Straße, um gegen die von rechten Gruppierungen geschürten Krawalle zu protestieren. Die Lage bleibt angespannt, Polizei und Justiz bereiten sich auf neue Ausschreitungen vor.











Statt der erwarteten Massenkrawalle rechtsgerichteter Gruppierungen sind in Großbritannien am Mittwochabend Tausende friedfertiger Demonstranten auf die Straße gegangen, die sich schützend vor Asylzentren, Informationsstellen und Anwaltsbüros postierten – also an jenen Orten, die Polizeiberichten zufolge Ziel neuer Attacken sein sollten.