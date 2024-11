Gegenbewegung zu Quiet Luxury: Anti Quiet Luxury: Dieser Modetrend erfordert Mut

1 Anne Hathaway bei der Fashion Show von Valentino im mutigen Leo-Luxus-Look. Foto: ddp images/SGP Italia

Im Herbst 2024 bringt der Trend "Anti Quiet Luxury" mit auffälligen Designs und luxuriösen Statement-Stücken frischen Wind in die Mode. Besonders ein Print feiert dabei ein Comeback und ist der perfekte Blickfang für alle Mode-Mutigen.











Die erste Hälfte des Jahres 2024 war geprägt von der minimalistisch-schicken Ästhetik des "Quiet Luxury"-Trends. In der zweiten Jahreshälfte wird dieses Styling-Konzept von einer markanten Gegenbewegung auf die Probe gestellt. Das prognostiziert unter anderem der Fashion-Blog "Who What Wear" in seinem Fashion Report für Herbst 2024. Der "Anti Quiet Luxury"-Trend stellt sich bewusst gegen die Styling-Regeln seines eleganten Vorgängers. Der Gegentrend bevorzugt mutige, expressive Mode mit kräftigen Farben und starken Mustern. Und was verkörpert dieses Gefühl mehr als der klassische Leoparden-Print?